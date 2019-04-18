شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السويد يزور المشيخة ويؤكد: خطاب الأزهر المعتدل ساهم في كشف زيف الجماعات المتطرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الخميس، السفير يان ثيسليف، سفير السويد بالقاهرة ويرافقه يواقيم براجستورم، السفير بوزارة الخارجية السويدية، مبعوث السويد لدى منظمة التعاون الإسلامي.

قال شيخ الأزهر خلال اللقاء إن الأزهر الشريف حريص على تبليغ رسالة السلام التي يحملها الإسلام إلى البشرية جمعاء، لافتًا إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف هي التي بادرت بالانفتاح على المؤسسات الدينية الكبرى في العالم، كالفاتيكان، ومجلس الكنائس العالمي، وكنيسة كانتربيري، وذلك إيمانا من الأزهر بأهمية مد جسور التعاون والتفاهم بين مختلف الحضارات والثقافات.

أشاد السفير يان ثيسليف بالمكانة العالمية الرفيعة التي يحظى بها الأزهر الشريف، لافتًا إلى أن الخطاب الديني المعتدل الذي يقدمه الأزهر ساهم بشكل كبير في كشف زيف الجماعات المتطرفة، وتوضيح حقيقة الصراعات التي تساق باسم الإسلام.

سفير السويد يزور مشيخة الأزهر

سفير السويد يزور مشيخة الأزهر