شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«الدرع والسيف».. القبائل العربية تحتفل بذكرى تحرير سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بـ«الدرع والسيف».. شارك أبناء قبيلتى «العبابدة» و«البشارية» فى احتفالية مكتب شؤون القبائل بأسوان، بالذكرى الـ37 لعيد تحرير سيناء، بحضور اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، وبمشاركة واسعة من قيادات وأبناء القبائل العربية والأسوانية، ولفيف من القيادات العسكرية والأمنية والدينية والجامعية.

وتمثل رقصة «الدرع والسيف» إحدى الرقصات الفلكلورية التى يشتهر بها أبناء القبيلتين، كما تضمن الحفل أغانى وطنية قدمتها فرقة الموسيقى العربية بثقافة أسوان. وقال محافظ أسوان إن الالتحام بين الشعب والجيش والشرطة هو أعظم ما عاشته وتعيشه مصر طوال تاريخها، لتظل دائماً واحة الأمن والأمان وحائط الصد أمام محاولات الهيمنة والإرهاب، موضحا أن الاحتفال يعبر عن ملحمة لشعب عظيم يثبت مراراً وتكراراً عشقه لتراب هذا الوطن بحروب خاضها بكل بسالة وشجاعة فى سبيل تحرير الوطن والدفاع عن مقدساته الغالية. وأشاد الشيخ عبدالمجيد عثمان، كبير قيادات القبائل الأسوانية، بجهود القوات المسلحة ودورها البطولى فى الدفاع عن الوطن، باعتبارهم العين الساهرة لحماية الحدود، وسيف الوطن ودرعه الواقى ضد أى محاولات من قوى الشر للنيل من أمنه وسلامة أراضيه.