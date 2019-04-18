شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد عددًا من اللجان والمقار الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الخميس، عددا من اللجان والمقار الانتخابية، للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي ستبدأ السبت المقبل وتستمر 3 أيام، حيث تابع المحافظ مستوى التجهيزات باللجان، والنظافة العامة، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوي الإعاقة.

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كما زار المحافظ اللجان الانتخابية بمدرسة بنى مزار الثانوية بنات، ومدرسة متولى الشعراوي الابتدائية بمطاى ومدرسة وحيد حبشي بمدينة المنيا.

وقال المحافظ إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة وإلغاء الإجازات للمسئولين كل في نطاقه والتواجد على مدار الساعة لحل أي معوقات والمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم من خلال غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية .

وشدد المحافظ على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الاستفتاء، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وقد تم تجهيز 588 مركز انتخابي بالمحافظة لاستقبال 3 مليون و361 الف و337 ناخب بجميع المراكز التسع موزعين على 13 لجنة عامة و737 لجنة فرعية .