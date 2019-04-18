شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تواصل موسم توريد محصول القمح لمساحة 240 ألف فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا، مواصلة موسم توريد القمح بمدن وقرى المحافظة لمساحة تصل إلى 240 ألفا و378 فدانا، مضيفًا أن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ 133 طنا و849 كيلو وذلك منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل، ويستمر الموسم حتى 15 يوليو المقبل.

وأوضح أنه تم توريد 16 طنا و270 كيلو بالبنك الزراعي، و77 طنا و803 كيلو بقطاع المطاحن، و39 طن و776 كيلو بالقابضة للصوامع مؤكدا ً على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوي المحافظة، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتذليل كل العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، وأضاف أن لجان استلام القمح متواجدين في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.