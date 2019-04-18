شكرا لقرائتكم خبر عن فتح 6 لجان انتخابية جديدة في المواقع السياحية والبترولية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، عن موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على فتح ٦ لجان انتخابية جديدة في المواقع السياحية والبترولية بالبحر الأحمر لتمكين العاملين والمقيمين بهذه المناطق من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة، السبت المقبل.

وأضاف عبدالله أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع مراكز الاقتراع واللجان بمحافظة البحر الأحمر من الزعفرانة شمالا حتى حلايب وشلاتين جنوبا والتي يبلغ عددها 111 مركز اقتراع انتخابى تم تجهيزها بالكامل لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما ارتفع عدد اللجان ليضم 116 لجنة فرعية يسمح التصويت بداخلها لمواطنى المحافظة وكذلك المغتربين؛ وذلك بعد تخصيص الهيئة الوطنية للانتخابات لأول مرة 6 لجان جديدة داخل مناطق العمالة السياحية والبترولية المختلفة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، لجنتين جديدتين بمنطقة الجونة داخل مدرسة الجونة ولجنتين جديدتين بمنطقة رأس شقير بمدينة رأس غارب وتحديدا بنادي شقير الرياضي والتى تضم عددا كبيرا من العمالة في قطاع البترول، وأغلبهم من المغتربين من خارج البحر الأحمر؛ ولجنتين بمدرسة بورت غالب بمدينة مرسى علم.