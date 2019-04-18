شكرا لقرائتكم خبر عن «التدخل السريع» يغلق دار رعاية اجتماعية غير مرخصة لحماية الأطفال من الخطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أعضاء فريق التدخل السريع ومأمورو الضبط القضائي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بغلق إحدى دور الأيتام غير المرخصة بحلوان بالقاهرة.

حيث تلقى الفريق بلاغا عن وجود دار أيتام غير مرخصة تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية وبها أطفال معاقون وآخرون طبيعيون وقيام المسؤولة عن الجمعية بتلقي تبرعات وعلى الفور توجه الفريق إلى الدار، حيث تم رصد عدد من المخالفات الأخرى منها أن الدار غير مرخصة والجهاز الوظيفي بها غير مؤهل أو مدرب للتعامل مع الأطفال مع عدم وجود شهادات صحية ومصوغات تعيين للعاملين بالدار.

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كما تبين أيضاً عدم استخراج الأوراق الثبوتية لبعض الأطفال وعدم وجود نظام غذائى يتناسب مع الأعمار السنية لهم وعدم الاهتمام بنظافتهم الشخصية.

وكشفت التحريات ايضاً حصول الدار على تبرعات من المواطنين المترددين على المكان، وعدم توافر أي نظام للحماية المدنية بالدار، ما يؤدي إلى تعريض حياة وأمن الأطفال للخطر وفقا لقانون الطفل وعدم وجود نظام في حفظ أغذية الأطفال، مما أدى إلى وجود عدة أغذية غير صالحة للاستخدام حيث تم إعدامها وتحرير محضر بذلك.

وبناء عليه قام أعضاء فريق التدخل السريع ومأمورو الضبط القضائى بسحب الأطفال من الدار وإيداعهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بالمعادى وتم توقيع الكشف الطبى عليهم، وجارٍ فحص الجمعية ماليا وإداريا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما سيسفر عنه الفحص المالي والإداري للجمعية.