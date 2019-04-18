شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد عددًا من اللجان والمقار الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الخميس، عددا من اللجان والمقار الانتخابية، للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي ستبدأ السبت المقبل وتستمر 3 أيام، حيث تابع المحافظ مستوى التجهيزات باللجان، والنظافة العامة، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوي الإعاقة.

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كما زار المحافظ اللجان الانتخابية بمدرسة بنى مزار الثانوية بنات، ومدرسة متولى الشعراوي الابتدائية بمطاى ومدرسة وحيد حبشي بمدينة المنيا.

وقال المحافظ إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة وإلغاء الإجازات للمسؤولين كل في نطاقه والتواجد على مدار الساعة لحل أي معوقات والمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم من خلال غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وشدد المحافظ على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الاستفتاء، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وقد تم تجهيز 588 مركزًا انتخابيًا بالمحافظة لاستقبال 3 ملايين و361 ألفًا و337 ناخبًا بجميع المراكز التسعة، موزعة على 13 لجنة عامة و737 لجنة فرعية.

زياره محافظ المنيا للجان والمقرات الانتخابية

زياره محافظ المنيا للجان والمقرات الانتخابية