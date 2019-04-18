شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من أعمال مكافحة التلوث البترولي بشاطئ جبل الزيت بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهي، الخميس، مركز مكافحة التلوث البترولي برأس غارب والغردقة أعمالهما في إنهاء التلوث البترولي الذي شهده شاطئ جبل الزيت شمال البحر الأحمر، وذلك بطول ٣ كيلومترات وعرض نصف متر وحجم ٧ أطنان من الزيت الخام حيث تم شفط وسحب البقع الزيتية من المنطقة الشاطئية ويتم إعادة تأهيل المنطقة لعودتها لطبيعتها

فيما بدات الشركة المتسببة في التلوث في سحب خط الشحن من مياه البحر، الذي تسرب من الزيت الخام لتحديد الأضرار التي لحقت به واستبداله بخط شحن جديد حتى لا تتكرر واقعة التسرب البترولي.

وكشفت التقرير البيئيىة التي تم رفعها لوزيرة البيئة ومحافظ البحر الاحمر ان سبب التلوث البترولي هو تسريب زيت خام من خرطوم الزيت التابع لشركة «سوكو» بمنطقة جبل الزيت اثناء شحن مركب بالزيت الخام الاحد الماضي نتيجة قطع في الجزء العائم من خط الشحن الخاص بشركة سوكو نتج عنة تسريب لكمية من الزيت قدرت 7 طن تقريبا بمساحة 700 متر طول وعرض 7 متر تقريبا وقامت الشركة بإيقاف الشحن وتبين ظهور تلوث عبارة عن كرات من الزيت الخام على مساحة تقدر 3 كم طول وعرض متوسط نصف متر تقريبا.

.ومن المقرر ان تتخذ وزارة البيئة الاجراءات القانونية ضد الشركة المتسببة في التلوث وتشكيل لجنة لتحديد حجم وقيمة الاضرار التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية.