شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: مصر أفشلت «صفقة القرن».. والقنوات الإرهابية تشكّك المواطن في دولته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر دخلت في مرحلة التنمية، بعدما تمكنت من تدمير حصون الخونة والعملاء، بمن فيهم الإخوان، وكل ذلك بمساعدة الشعب المصري الذي يقف إلى جوار دولته في أوقات الشدة.

وأضاف بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، قائلا: «الشعب المصري دائما تلاقيه في وقت الجد، بغض النظر عن المشاكل والأزمات، فالمصريون دائما يدافعون عن ثوابت الدولة المصرية»، متابعا: «القنوات المعادية في قطر وتركيا تستهدف تشكيك المواطن في كل شيء، لأنهم مش عايزنا نقف على أقدامنا أبدا، وعندهم أمل في انقلاب المصريين على دولتهم، لكن المصريين واعيين».

وأكد بكري أن مصر تمكنت من تدمير حصون الخونة والعملاء، والجماعات الإرهابية، متابعا: «نحن في مرحلة التشييد والبناء، وإعادة ترتيب البيت من الداخل، بحيث تكون الدولة عصية على الهدم»، لافتا إلى أن مصر انحازت إلى سوريا وعدم التدخل، وقادت الحملة ضد ضم القدس، وأفشلت «صفقة القرن».