شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: «لو باخد ثواب على كل شتيمة بتشتمها كنت ضمنت الجنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، أهمية وضع ضوابط تحكم الإعلام لتجنب إشكالية الأخبار المغلوطة.

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وقال شوقي، مازحا خلال مشاركته في النسخة السابعة من مؤتمر الإسكندرية للإعلام، إن أحد إنجازاته في الوزارة أنها احتلت المركز الأول مرتين في أكثر وزارة تنتشر حولها الشائعات.

ووصف نشر الأخبار المغلوطة عن وزارة التعليم بالهجوم الممنهج.

وأضاف مازحا: «لو باخد ثواب على كل شتيمة بتشتمها كنت ضمنت الجنة».