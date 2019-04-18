شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6 مساء.. المصريون بالخارج يستعدون للاستفتاء على الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار والتقارير المهمة، على رأسها إعلان بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الخارج، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ميعاد الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 للمصريين المتواجدين داخل البلاد وخارجها، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، كميعاد لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج.

أكد السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، أن سفارة جمهورية مصر العربية بالرباط أنهت استعداداتها لاستقبال الناخبين من أفراد الجالية المصرية بالمغرب للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى سيجرى فى أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى بمقر السفارة بالرباط اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلى للمملكة.

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أعلنت القيادة العامة للجيش الليبى، استهداف القوات الجوية لمواقع الإرهابيين فى ضواحى العاصمة الليبية طرابلس.

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، الخميس، باستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين ببطولة الدوري.

تغلب الزمالك على الإسماعيلى، بثنائية نظيفة سجلها عمر السعيد ويوسف أوباما فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر بالدورى الممتاز.

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