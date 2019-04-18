شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء وسفراء 13 دولة يصلون معبد الأقصر لإزاحة الستار عن تمثال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، الي معبد الأقصر برفقة الدكتور خالد العنانى وزير وزير الآثار، والدكتور مصطفي وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وعدد من السفراء ورجال مجلس النواب، لحضور احتفالية إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني الجديد ضمن فعاليات يوم التراث العالمي.

ويأتي ذلك في إطار إحتفال وزارة الآثار بيوم التراث العالمي من محافظة الأقصر، حيث أعلنت وزارة الاثار خلالها عن كشف آثري بالبر الغربى عبارة عن مقبرتين الأولي في منطقة ذراع أبوالنجا والثانية في من العساسيف بجبل القرنة.

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ويشارك في الاحتفالية سفراء عدد من الدول منهم سفراء البحرين، والتشيك، وأذربيجان، وكازاخستان ، وكولومبيا، وتشيلي، والكونغو، والدومينكان، وبعض سفراء الدول الأفريقية من الكاميرون ومالي وناميبيا وزيمبابوي ومالاوى، ومديرة المكتب الثقافي لليونسكو في مصر وليبيا والسودان، وعددا من الشخصيات العامة و نواب البرلمان و البعثات الاثرية الأجنبية العاملة بالأقصر، ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الاحتفال ايضا افتتاح معبد الآوبت بعد ترميمه وجولة في معابد الكرنك.

ومن الجدير بالذكر أن العالم يحتفل بيوم التراث العالمي في 18 أبريل من كل عام بعدما اقترح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982 م، والتي وافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.