سلاح الجو الليبى يشن غارات على تمركزات للإرهابيين غرب العزيزية فى طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة العامة للجيش الليبى، استهداف القوات الجوية لمواقع الإرهابيين فى ضواحى العاصمة الليبية طرابلس. وقالت القيادة العامة للجيش الليبى فى بيان صحفى، مساء الخميس، إن سلاح الجو الليبى استهدف تمركزات للإرهابيين فى منطقة الكسارة غرب العزيزية فى طرابلس. Advertisements

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