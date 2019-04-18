شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..الوطنية للانتخابات: يحق للمغتربين الإدلاء بأصواتهم فى أى لجنة خارج محافظتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث باسمها، إن جميع اللجان الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية ستكون متاحة أمام الوافدين، بحيث يستطيع الإدلاء برأيه فى أى لجنة خارج محافظته .

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وأضاف محمود الشريف ، خلال كلمة له فى الندوة التى ينظمها المجلس الأعلى للإعلام حول دور وسائل الإعلام فى متابعة الاستحقاقات الانتخابية، أن المواطن المتواجد فى محافظة غير محافظته يجوز له الإدلاء برأيه فى أى لجنة خارج نطاق محافظته، موضحا أنه فى الاستفتاءات لا يشترط أى تسجيل مسبقا للتصويت.

وأشار محمود الشريف، إلى أن ذلك ترجمة لنصوص الدستور حتى يتمكن كل مواطن الإدلاء بصوته، موضحا أن من لم يشارك فى الاستفتاء سيكون أهمل فى حق بلده ونفسه.