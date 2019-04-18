"عقوبات رادعة".. مصدر بالنقل: لجنة فنية لمعرفة أسباب حادث قطار كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

قال مصدر مسؤول بوزارة النقل، إنه تم إرسال لجنة فنية من هيئة السكة الحديد للوقوف على الأسباب الحقيقية لحادث قطار كفر الشيخ.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، الخميس، أن هناك عقوبات رادعة للمقصرين والمتسببين في الحادث، مشددًا على ضرورة انتظار التقرير الفني للجنة قبل اتخاذ آي إجراءات.

وأوضح، أن الحادث بسيط لم يؤثر على حركة سير القطارات، ولم يكن بالصورة التي أظهرتها بعض المواقع الإخبارية، وصفحات "فيسبوك"، التي هولت من الحادث ووصفتها بانقلاب قطار، موكدًا أنه تم الاستعانة بأوناش الهيئة لاستعدال العربة المنزلقة عن القضبان.

ولفت إلى أن الإصابات بسيطة وسيتم خروج جميع المصابين من المستشفى بعد الاطمئنان على سلامتهم.

Advertisements

وكان الفريق كامل الوزير، شدد على عدم خروج قطارات دون التأكد من صيانة القطارات.

وكانت هيئة السكة الحديد، أعلنت مساء اليوم، سقوط بوجى العربة الثانية من القطار رقم ٤٩٥ ركاب قلين/كفر الشيخ/ شربين بكم ٧٢/٥٧٠ بين كفر الشيخ/ المرابعين، ما تسبب في تأخر القطار.

ونفت الهيئة، انقلاب العربة بخط قلين كفر الشيخ شربين، لافتةً إلى أن سقوط البوجي نتج عنه إصابات طفيفة لعدد ٩ ركاب.

وذكرت الهيئة أنه على الفور تم الاستعداد بآلات الرفع؛ لرفع عجلة البوجى لاستئناف القطار، رحلته كما قدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذي حدث.