محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، وقع الخميس، اتفاقية لمد الحي الحكومي للعاصمة الإدارية بالغاز الطبيعي للمنشأت العمرانية ومقار الوزارات.
وقال المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن التوقيع تم في حضور المهندس طارق الملا وزير البترول، ورئيس الشركة القابضة للغاز، وشركة غاز القاهرة المنفذة للمشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. توقيع اتفاقية لتوصيل الغاز للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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