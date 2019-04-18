مدير آثار الهرم: زيارة ميلانيا ترامب الأهم في 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، عن إرسال البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية شكر رسمي إلى مصر بالأسماء التي رافقت قرينة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب خلال زيارتها الأخيرة لمنطقة الأهرامات في أكتوبر الماضي.

وأكد محيي الدين، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن زيارة ميلانيا ترامب لمنطقة الهرم استغرقت 45 دقيقة فقط، لكنها تعتبر من أفضل وأهم الزيارات لمصر خلال 2018، حيث أحدثت صدى كبير على المستوى المحلي والعالمي، ورفعت من معدلات الحركة السياحية في منطقة الأهرامات.

وأوضح أن الزيارة حققت 90 مليون مشاهدة على "تويتر" في أوقات بسيطة بعدما نشرت "ميلانيا" زيارتها للهرم على صفحتها الشخصية، موضحا أن الزيارة وقتها قسمت على مرحلتين أحدهما في أبوالهول بصحبة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ومشروع البانوراما لشرح مشروع التطوير، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والجزء الآخر في الهرم الكبير وكانت برفقتي للشرح داخل الهرم الكبير.

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وتابع: "ميلانيا ترامب انبهرت بالهرم واستمعت بالزيارة وكانت مبسوطة للغاية بدخول الهرم الكبير، وسألت عن عبقرية الفراعنة وطريقة بناء الهرم، وكيف بني من الدخل وكم عدد الأحجار التي بني بها الهرم، وجاوبتها بأن الهرم يضم 2 مليون و300 ألف قطعة حجرية، وبني عن طريق الطرق الصاعدة للهرم.

وزاد: "بعد انتهاء الزيارة أرسل البيت الأبيض شكر رسمي بالاسم لكل المرافقين لها خلال الزيارة على رأسهم وزير الآثار".

يذكر أن ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زارت يوم 6 أكتوبر من العام الماضي منطقة الأهرامات وأبو الهول بالجيزة خلال زيارتها الجارية لمصر، وذلك برفقة كل من وزير الآثار، الدكتور خالد العناني، ووزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام لمجس الأعلى للآثار، وأشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم.