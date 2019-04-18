محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
عقد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس، اجتماعًا بالقطاعات المعنية بالتغطية الإعلامية لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لمتابعة خطة عمل التغطية وجميع التجهيزات الفنية والبشرية من كاميرات ووحدات بث مباشر، وأطقم عمل التغطية من مراسلين ومخرجين ومعدين وفنيين وجهوزية شبكة مراسلين الوطنية للإعلام داخل وخارج مصر.
وشدد زين- خلال الاجتماع- على توفير جميع الإمكانيات والالتزام بالمعايير التي حددتها الوطنية للانتخابات والقيام بتغطية مهنية واحترافية والرجوع للمصادر الرسمية في بث أية معلومات أو تقارير إخبارية حول عملية الاستفتاء لتوصيل رسالة إعلامية للجمهور بمصداقية وشفافية.
كما ناقش القيام بتغطية جميع مراحل واستعدادات عملية الاستفتاء من تغطية قيام المصريين بالاستفتاء داخل اللجان وخارجها وجهود كافة أجهزة الدولة في تنظيم الاستفتاء ومنها الهيئة الوطنية للانتخابات وجهودها التنظيمية والإدارية والمؤتمرات الصحفية التى تعقدها وجهود القوات المسلحة والشرطة في تأمين المواطنين وعملية الاستفتاء والتصدي لأية محاولات للمساس بأمن المواطن لإفساد هذا العرس الديمقراطي.
واستمع "زين"، لرؤساء القطاعات المعنية بالتغطية والذين قدموا تفاصيل الاستعدادات لتغطية هذا الحدث الديمقراطي بخطة إعلامية متكاملة لوضع المشاهد في كافة تفاصيل الحدث أولا بأول.
وتفقد حسين زين، تجهيزات غرفة متابعة تنفيذ التغطية الإعلامية والتأكد من توفير كافة التجهيزات والخدمات بكفاءة عالية وتفقد أيضا مقار لجان الاستفتاء بالوطنبة للإعلام.
وتستمر الاجتماعات للمتابعة اللحظية لجميع تفاصيل تغطية شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام لعملية الاستفتاء.
كانت هذه تفاصيل خبر "الوطنية للإعلام": غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء الدستوري- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.