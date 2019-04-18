يوسف القعيد: مقبرة "شست" مُعجزة.. والسياحة تتعرض لمؤامرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أشاد الكاتب يوسف القعيد، بالاكتشاف الأثري الذي أعلن عنه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الخميس، من البر الغربي بالأقصر، قائلًا: "مقبرة شست التي أُعلن عنها اليوم، معجزة بكل المقاييس، وما جرى لها عملية تجديد ليس أكثر".

وأضاف "القعيد": "المشكلة أن هذه الاكتشافات العظيمة تأتي في زمن غير مواتي، فالمؤامرة التي تتعرض لها مصر أكبر من كل تلك الجهود، ويبدو أن كثير من الدول الخارجية تضع يدها في يد أعداء الوطن من الداخل ويضمرون الشر لمصر".

وشدد "القعيد"، على أهمية السياحة الداخلية قائلا: "على الإعلام أن يتبنى مبادرات تعتمد على تنشيط السياحة الداخلية وهو حل بديل للأزمة التي تتعرض لها السياحة، لأن هذا الإقبال الهزيل في هذا الموسم جريمة، كما أتمنى أن يعرف الجميع تاريخ البلد وماضيها حتى يعرفوا يدافعوا عن حاضرها ويبنوا مستقبلها".

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بيوم التراث العالمى الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، بعدما اقترح المجلس الدولى للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمى بتاريخ 18 أبريل 1982 م، والتى وافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو فى عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعى بأهمية التراث الثقافى للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.