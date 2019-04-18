وزير التعليم: مسؤولياتي تُجبرني على المشاركة في آلاف المجموعات بـ"واتساب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(الخليج 365):

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مسؤولياته تجبره على المشاركة في نحو 2600 مجموعة على "واتسآب"، إضافة إلى الإجابة، ونفي ما يُثار من شائعات تحوي في مضمونها عدم صلاحيتها للتصديق ورغم ذلك يسعى الإعلام للحصول على نفيها.

وانتقد شوقي، خلال كلمته بافتتاح منتدى الإسكندرية لللإعلام، سرعة نقل الخبر دون تحقق أو نسبه إلى مصادر مسؤولة، ما ينال من المهنية والمعايير الأخلاقية للصحافة والإعلام، مطالبًا الدورة السابعة لمنتدى الإسكندرية للإعلام الإجابة عن تساؤلات مثل "ما معنى الإعلام في 2019؟ ما هو تعريف الإعلامي، ما هي مصداقية الخبر وضوابطه الأخلاقية؟".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه في ظل غياب التربية الإعلامية، تصبح الأخبار المغلوطة أكثر انتشار، خاصة مع شهية انتشار الأخبار السلبية وعدم تصديق الأخبار الإيجابية، مؤكدًا ظهور مصطلحات جديدة مثل "التنمر الإلكتروني" والحملات الممنهجة لنشر السب والقذف والدعاء دون الخضوع لمحاسبة أو مراجعة عبر الفضاء الإلكتروني كظاهرة اجتماعية جديدة.

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ولفت الدكتور طارق شوقي، إلى أنه في ظل اتساع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي فكل مسؤول عليه التجاوب مع العديد من المنصات.

وأوضح أن أولياء الأمور في مصر نحو 40 مليون، بينما أصحاب مجموعات وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتعليم تصل إلى 5000 مجموعة غير معلوم مسؤولية قطاع كبير منها، أو حتى نواياه وتهديداته لتدمير لأي خدمة تقدم في أي قطاع.

انطلق مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة لمنتدى الإسكندرية للإعلام، بعنوان "بعنوان التربية الإعلامية والتنمية المستدامة"، بمشاركة 250 مشاركًا من مختلف الدول العربية، وتمتد فعالياته على مدى ثلاثة أيام تنتهي في السبت 20 أبريل، ويعقد بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.