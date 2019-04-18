هيئة قضايا الدولة تنشئ غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –محمود الشوربجي:

قرر المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الخميس، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي ينطلق غدا الجمعة للمصريين بالخارج، وبعد غد السبت، للمصريين بالداخل.

وقال المستشار محمد عبداللطيف الأمين العام لقضايا الدولة -في بيان اليوم الخميس، إن المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، أصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي سوف تبدأ يوم السبت المقبل داخل جمهورية مصر العربية، موضحًا أن الغرفة تشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أعضاء المجلس الأعلى وأمين عام الهيئة ورئيس إدارة التفتيش ورئيس المكتب الفني.

وأوضح عبد اللطيف، أن غرفة العمليات مهمتها متابعة سير عملية الاستفتاء ومتابعة عمل مستشاري قضايا الدولة وتذليل ما قد يواجههم من صعوبات وتسيير الأعمال داخل الهيئة.