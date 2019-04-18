إخماد حريقين في شقة ومزرعة بالجيزة دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اندلع حريقان في شقة سكنية بمركز أوسيم ومزرعة بمنطقة المنيب في محافظة الجيزة، اليوم الخميس.
البداية بلاغ تلقاه مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في وحدة سكنية بدائرة قسم شرطة أوسيم، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وأمكن إخماد الحريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة.
ونجح رجال الدفاع المدني مدعومين بـ 5 سيارات إطفاء في السيطرة على حريق اندلع بمزرعة بمنطقة المنيب دون وقوع إصابات.
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