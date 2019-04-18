محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أخمد رجال الحماية المدنية بالقاهرة حريقا اندلع بشقة سكنية بمنطقة جسر السويس مساء الخميس. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بعقار سكني. دفع مدير الإدارة بـ 3 سيارات إطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 سيارات إطفاء تخمد حريقا في شقة بجسر السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.