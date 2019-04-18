بالفيديو.. كيف استعدت الداخلية لتأمين الاستفتاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استعدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، تنفيذا لخطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم بدءً من السبت وخلال أيام الاستفتاء.

ونشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأقوال والارتكازات الأمنية بربوع البلاد تساندها قوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية ولجان الاستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن.

وكثفت الخدمات المروري من تواجدها في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاستفتاء، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.