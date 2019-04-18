الوطنية للانتخابات: يحق لكل "وافد من المحافظات" التصويت في أي لجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قرارًا لتسهيل عملية مشاركة الوافدين من المحافظات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تبدأ 20 و21 و22 أبريل (السبت والأحد والإثنين).

وأجازت الهيئة في قرارها رقم 30 لسنة 2019 للناخب الذي يوجد في غير محافظة موطنه الانتخابي أن يدلي بصوته أمام أي لجنة في المحافظة التي يتواجد بها، أو أمام أي لجنة فرعية للوافدين بأماكن تجمعاتهم مثل (لجنة العاصمة الإدارية الجديدة).

ويتواجد في كل لجنة صندوقان أحدهما أساسي والآخر للوافدين، وكذلك كشف خاص لتسجيل أسماء المصوتين من الوافدين؛ ويمكن رؤساء اللجان الفرعية الناخب من الإدلاء بصوته وإثبات اسمه ورقمه القومي وتوقيعه وتوقيع أمين اللجنة بالكشف المستقل للوافدين.

أمَّا عن باقي المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين (غير الوافدين) فيتوجب على كل ناخب الالتزام بلجنته الانتخابية والتصويت بها.

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وجرت تعديلات دستورية، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.

كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

وتتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ.