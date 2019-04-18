أخبار مصر | بدء إجراءات نقل مستشفى العباسية.. و"جبهة الدفاع" تطالب بتدخل "السيسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء إجراءات نقل مستشفى العباسية.. و"جبهة الدفاع" تطالب بتدخل "السيسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطلعت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية على محضر استلام وزارة الصحة والسكان قطعة أرض بمدينة بدر بمساحة 50.3 فدان، وجاء فيه النص صراحة على أنها مخصصة لإقامة مجمع طبي للصحة النفسية وعلاج الإدمان (كبديل) لمستشفى العباسية للصحة النفسية، وذلك يوم الأحد الموافق 24 مارس الماضي، وقد شكلت لجنة الاستلام من الأمانة العامة للصحة النفسية ومندوبين عن مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، ونص محضر الاجتماع على أن جهاز تنمية مدينة بدر قد بين للجنة الحدود والمعالم لقطعة الأرض.

وأوضحت جبهة الدفاع سابقاً، خطوات وزارة الصحة لنقل مستشفى العباسية للصحة النفسية وقابلتها وزارة الصحة بالنفي والإنكار، فإنها تضع تلك الحقائق أمام الرأي العام والمهتمين بالطب النفسي لدعم الحفاظ على المستشفى.

وطالبت جبهة الدفاع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التدخل الفوري لوقف هذا التعدي على مستشفي العباسية للصحة النفسية وإلغاء نقلها لما سيمثله من ضرر بالغ على المرضى والعاملين وهدم لأكبر صروح الطب النفسي في العالم.