انت الان تتابع الكهرباء تعلن موعد تشغيل مفاعل الضبعة النووي (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محطة الضبعة النووية
كشف أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حصول مشروع الضبعة النووي على جائزة "روس آتوم"، كأحد أفضل ثلاثة مشروعات نووية من حيث الانطلاقة، قائلا: "هذه الجائزة تؤكد الدعم الحقيقي من القيادة السياسية المصرية للمشروعات الكبرى، واهتمام مصر باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، والالتزام بأعلى درجات الأمان في المشروع، ويتم تدريب الكوادر المصرية، من خلال مدرسة الضبعة النووية الفنية"، متوقعا أن تكون مصر مركزا هاما لتداول الخبرات في هذا المجال في محيطها العربي والإقليمي.
وأوضح حمزة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المشروع يتكون من 4 مفاعلات نووية، مشيرا إلى أن أول مفاعل سيدخل الخدمة في عام 2026، وباقي المفاعلات ستدخل تباعا حتى 2028.يذكر أن سوسينن جريجوري ايفانوفيتش نائب رئيس شركة "?روس أتوم" المؤسسة الروسية للطاقة الذرية، صرح
وأوضح حمزة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المشروع يتكون من 4 مفاعلات نووية، مشيرا إلى أن أول مفاعل سيدخل الخدمة في عام 2026، وباقي المفاعلات ستدخل تباعا حتى 2028.
يذكر أن سوسينن جريجوري ايفانوفيتش نائب رئيس شركة "?روس أتوم" المؤسسة الروسية للطاقة الذرية، صرح في شهر ديسمبر 2017، بأن محطة الضبعة النووية، التي تضم 4 مفاعلات، رقم واحد في الأمان على مستوى العالم، ومؤمنة بالكامل ضد أي زلزال أو أحداث أو حوادث، مشددا على أن التكنولوجيا النووية الأسهل والأقل سعرا لإنتاج الطاقة وتزيد إجمالي الناتج القومي ومعدلات التنمية.
وأضاف ايفانوفيتش أنه سيتم طرح مناقصة عالمية في 2018 لاختيار الشركات التي ستتولي عمليات الإنشاء، وأن نحو 15 ألفا سيعملون في الإنشاء، 15% منهم خبراء روس، و85% مصريين. (التفاصيل)
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