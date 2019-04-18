انت الان تتابع الكهرباء تعلن موعد تشغيل مفاعل الضبعة النووي (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محطة الضبعة النووية

كشف أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حصول مشروع الضبعة النووي على جائزة "روس آتوم"، كأحد أفضل ثلاثة مشروعات نووية من حيث الانطلاقة، قائلا: "هذه الجائزة تؤكد الدعم الحقيقي من القيادة السياسية المصرية للمشروعات الكبرى، واهتمام مصر باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، والالتزام بأعلى درجات الأمان في المشروع، ويتم تدريب الكوادر المصرية، من خلال مدرسة الضبعة النووية الفنية"، متوقعا أن تكون مصر مركزا هاما لتداول الخبرات في هذا المجال في محيطها العربي والإقليمي.

وأوضح حمزة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المشروع يتكون من 4 مفاعلات نووية، مشيرا إلى أن أول مفاعل سيدخل الخدمة في عام 2026، وباقي المفاعلات ستدخل تباعا حتى 2028.يذكر أن سوسينن جريجوري ايفانوفيتش نائب رئيس شركة "?روس أتوم" المؤسسة الروسية للطاقة الذرية، صرح

Advertisements