شكرا لقرائتكم خبر عن «نادي النيابة الإدارية» يخصص أرقامًا هاتفية للرد على استفسارات وشكاوى الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية، برئاسة السيد المستشار عبدالله قنديل، عن تخصيص أرقام هاتفية لتوعية المواطنين والرد على استفساراتهم في كل ما يتعلق بأمور وإجراءات اعمال الاستفتاء وتلقى شكواهم ورفعها مباشرة للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية للعمل على حلها.

وخصصت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية الأرقام الآتية: (01149000124،0125000128).

يأتى ذلك في اطار حرص نادي النيابة الإدارية على التواصل مع المواطنين انطلاقا من الدور الوطني والمجتمعي، الذي يقوم به باعتباره جزء من نسيج هذا الوطن، ولحث المواطن المصري وتوعيته بضرورة المشاركة الإيجابية في اعمال الاستفتاء لتذليل كافة العقبات وتهيئة جميع الوسائل والسبل التي تكفل له المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.