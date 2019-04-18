شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصومال: «منهج الأزهر طريقنا للخروج من نفق التطرف والإرهاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الخميس، وزير خارجية الصومال، أحمد عيسى عوض، خلال زيارته إلى القاهرة.

قال شيخ الأزهر خلال اللقاء: «الأزهر الشريف والصومال تربطهما علاقات تاريخية قديمة، حيث كان طلاب الصومال دائماً حاضرين في أروقة الأزهر، والأزهر يولي إهتماماً كبيراً بدول القارة الأفريقية بشكل عام، وبالصومال بشكل خاص، لما تمثله هذه الدولة الشقيقة من أهمية كبيرة عربياً وأفريقياً».

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أضاف أن «الأزهر حريص على دعم الصومال، بما يساعده على مواجهة المشكلات التي يمر بها، والنهوض بالدولة والمجتمع، والتصدي للتطرف والإرهاب، من خلال المنح المقدمة للطلاب الصوماليين الدارسين بالأزهر، وإيفاد القوافل الإغاثية والدعوية إلى الصومال، مبيناً إستعداد الأزهر لمضاعفة هذه المنح، ولا سيما في التخصصات العلمية».

من جهته، أكد وزير خارجية الصومال أن «الأزهر يحظى بمكانة وتقدير كبيرين لدى جميع الصوماليين، معرباً عن شكر بلاده العميق للأزهر الشريف، على ما قدمه من دعم للصومال لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها».

أبدى الوزير تطلع بلاده لمزيد من التعاون والجهود الأزهرية في الصومال، مؤكداً أن «المنهج الأزهري هو طريق الصومال للخروج من نفق التطرف والإرهاب».

وزير خارجية الصومال يلتقى شيخ الأزهر

وزير خارجية الصومال يلتقى شيخ الأزهر

وزير خارجية الصومال يلتقى شيخ الأزهر