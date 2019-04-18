شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مناورة حريق بالمبنى الإداري لميناء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناء سفاجا البحري تنفيذ مناورة حريق بالمبنى الإداري للميناء بالتنسيق بين موظفي الميناء وإدارة السلامة والصحة المهنية ووحدة الحماية المدنية بالميناء، وذلك للتعرف على درجة استعداد وحدة الحماية المدنية وأعضاء المجتمع المينائي في مواقف الحريق المختلفة وتدريب العاملين على التعامل مع مواقف الحريق المختلفة.

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وبدأ السيناريو بالإبلاغ عن حدوث حريق كهربائي في أحد الأدوار بالمبنى الإداري، وعلى الفور تم فصل التيار الكهربائي عن لوح الكهرباء القريبة من الحدث وإخلاء جميع العاملين من المكاتب وتوجيههم لمنافذ الخروج ووصول سيارات الحماية المدنية وسيارة إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية في حالة حدوث إصابات ونقل الحالات الحرجة للمستشفيات القريبة.

وتم اقتحام المبنى والبدء في إجراءات المكافحة بواسطة أفراد الحماية المدنية المجهزين بالمعدات اللازمة للإطفاء، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه باستخدام خراطيم سيارات الحريق وحصر الخسائر المادية والبشرية، كما تم تنفيذ تدريب للعاملين على كيفية التعامل في حالة حدوث حريق على أرصفة الميناء.

وشدد اللواء بحري أيمن صالح، رئيس الهيئة، على تفعيل خطة الطوارئ لتحقيق مبادئ الاستعداد المبكر وسرعة التنفيذ لمواجهة الأزمات حال حدوثها والعمل على احتواء الأزمة أو الكارثة والسيطرة على الحدث بسرعة لاستعادة أنشطة العمل بصورة طبيعية في أقل وقت ممكن بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية.