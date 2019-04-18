شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. أحمد أمين متحدثًا بمنتدى الإسكندرية للإعلام بالجامعة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشارك الفنان أحمد أمين في الدورة السابعة لمنتدى الإسكندرية للإعلام، المقرر انطلاقه اليوم الخميس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك من خلال مائدة مستديرة. الجلسة بعنوان «المحتوى ما بين الإنترنت والتليفزيون: المحتوى في الورق»، وتديرها سلمى الغيطاني، بمشاركة الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن، وذلك السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف وحتى السادسة مساءً، بقاعة ماري كروس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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