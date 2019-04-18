شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» تدعو إلى تغطية الاستفتاء الدستوري بـ«مهنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وسائل الإعلام الالتزام بالمعايير التي حددتها، والقيام بتغطية «مهنية واحترافية لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية».

دعا «زين» وسائل الإعلام إلى «القيام بدورها الوطني في إعلام المواطن بكافة التفاصيل التوضيحية حول التعديلات التي تتطلبها هذه المرحلة من عمر الوطن لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار».

طالب بتكثيف تنويهات توعية الجمهور وحثهم على المشاركة وممارسة حقهم الدستوري، موجهًا بتوفير كافة الدعم التقني والتجهيزات من كاميرات وأطقم عمل التغطية من مراسلين ومخرجين ومعدين وفنيين.