شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد أحكام المؤبد والمشدد على المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، الخميس، طعون 27 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مقتل الصحفية ميادة أشرف» على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد 7 سنوات، وأيدتها لتصبح نهائية وغير قابلة للطعن.

أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، وهو غير ملزم للمحكمة، برفض طعون جميع المتهمين، وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.

وجاء منطوق الحكم كالآتي: «أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المتهم عبدالله عبدالحميد، بعدم جواز الطعن. ثانيًا: بالنسبة كلا من المتهمين علاء الغلياني، وطارق السعيد، وإسماعيل غالب، وحسام حامد، ومحمد حسني، بعدم قبول الطعن شكلا».

أضاف: «ثالثًا: بقبول الطعن المقدم شكلا من اثنين وفي الموضوع بتصحيحه باستبدال الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات بعقوبة السجن المقضي بها. رابعًا: بقبول الطعن المقدم كلا من المتهمين أحمد محمد إسماعيل، ومروان هشام، شكلا، وفي الموضوع بتصحيح الحكم باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاثة سنوات بعقوبة السجن المقضي بها».

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تابع: «خامسًا: بقبول طعن كلا من المتهمين عبدالرحمن نصر، وهاني محمد، شكلا، وفي الموضوع بجعل العقوبة المقصف بها بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. سادسًا: بقبول طعن كل من المتهمين عبدالله جمال، وعببدالحميد وهاني أحم، شكلا وفي الموضوع بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة 5 سنوات».

أردف: «سابعًا: بقبول طعن كلا من المتهمين خميس حسن، وحاتم السيد، وإسلام علاء الدين، وهشام ممدوح، وإسلام ممدوح، وأحمد محمد، ومصطفى هاشم، شكلاً، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات بعقوبة السجن المؤبد المقصف بها بالنسبة لكل الطاعنين، ولكل من المحكوم عليهم علاء غالب، وطارق أحمد، وإسماعيل غالب، ومحمد حسين، الذين لم يقبل طعنهم شكلا».

واصل: «ثامنًا: بقبول طعن كلا من المتهمين محمد إسماعيل عبدالحميد، وأحمد محمد، وشوقي السيد، ومحمد مصطفى، ومحمود نور، شكلا، وفي الموضوع بجعل العقوبة المقصف بها السجن المشدد لمدة 5 سنوات، بالنسبة لكل من الطاعنين وللمحكوم عليه حسام حامد الذي لم يقبل طعنه شكلا».

زاد: «تاسعًا: بقبول طعن كلا من المتهمين مالك أحمد، وعبدالعزيز محمود، شكلا، وفي الموضوع بجعل العقوبة المفضي بها السجن المشدد لمدة 5 سنوات. عاشرًا: رفض كافة الطعون فيما عدا ذلك».

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، قضت بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد، و9 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما برأت المحكمة 15 متهما في اتهامهم بأحداث العنف والتجمهر بمنطقة عين شمس، التي نتج عنها مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد وآخرين.