شكرا لقرائتكم خبر عن نقابيون يحذرون من شراكة «الصحة» مع القطاع الخاص: «هدفه الربح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر عدد من أعضاء نقابة الأطباء من خطورة قرار وزارة الصحة بتوقيع بروتوكول مع مستشفيات خاصة مملوكة لشركة أجنبية لتطوير المنظومة الصحية وتدريب الكوادر الطبية في بورسعيد، مؤكدين أن القطاع العام سواء مستشفيات الوزارة أو الجامعية تمتلك كفاءات متميزة لديها القدرة على تدريب وتطوير القطاع الصحي.

قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة، إن دخول مستشفيات تابعة لشركة متعددة الجنسيات في شراكة مع الوزارة يمثل خطورة على المنظومة الصحية المصرية، خاصة أن هناك اتهامات عديدة لقادة الشركة، ومشروع اللائحة الخاصة بالتأمين الصحي تحدث عن دخول القطاع الخاص كمعاون للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة، وليس كجهة تقوم بتدريب الأطباء وتطوير المنظومة.

أضافت «مينا»: «هذه المستشفيات الخاصة هدفها الأساسي الربح، ما يعني زيادة أسعارها عن الأسعار التي يتم تقديم الخدمة بها في المستشفيات الحكومية، وهو ما يثير تساءل عمن سيتحمل تكلفة هذه الزيادة وبالطبع هو المواطن المريض».

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تابعت: «هذه المستشفيات الخاصة تعد منافس للمستشفيات الحكومة في تقديم الخدمة الصحية، فمن الصعب تخيل أنها ستعمل على تحسين الخدمة في المستشفيات المنافسة نظرا لتعارض المصالح، كما أن لدينا في المستشفيات الحكومية العديد من الكوادر الطبية التي تستطيع أن تقوم على مسئولية التدريب وتطوير المنظومة الصحية».

من جهته، قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة، إن توقيع مثل هذا البروتوكول يعد «خطوة خطيرة لأنه يدل على فشل منظومة الوزارة، فهو يؤكد أنه ليس لديها القدرة على تدريب الأطباء في محافظة مثل بورسعيد يبلغ عدد الأطباء بها 500 طبيب، وأنه يفتح الباب للشراكة داخل المستشفيات الحكومية وليس مجرد مشاركة في تقديم الخدمة الطبية، متسائلا عمن سيدفع مقابل تقديم الخدمة في هذه المستشفيات الخاصة».

أوضح أن مثل هذه الخطوة تعد «تمهيدا للبدء بتشغيل الأطباء بنظام التعاقد، وهو ما يعد نكسة للأطباء من مقدمي الخدمة الصحية وهو ما يؤثر على المنظومة بالكامل، كما أن بعض هذه المستشفيات مملوكة لشركات اجنبية ومتعددة الجنسيات».

أكد أن «هذه الشركات من الممكن أن يعمل بها جنسيات غير مقبول عملها في مصر، خصوصا أن هذا البروتوكول يتيح لهذه الشركات التحكم في منظومة الرعاية الصحية المصرية، وهو أمر خطير على الأمن القومي الصحي المصري، وطالب الطاهر الجهات المعنية إعادة النظر في مثل هذا البروتوكول نظرا لخطورته».