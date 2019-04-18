شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات الغرفة التجارية في أسوان الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الغرفة التجارية بأسوان، عن بدء تلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة، بدءا من الأحد القادم 21 أبريل وحتى الخميس 25 أبريل.

وتم تشكيل لجنة لتَلقى طلبات الترشيح بمكتب سجل تجاري أسوان، برئاسة «خميس عطيتو» رئيس المكتب، وتم الإعلان عن إجراءات قبول الأوراق، والتى تشمل شهادة سداد رسوم الغرفة عن عام 2018، يتم استخراجها من الغرفة التجارية، وتقديم شهادة «بروتستو إفلاس» من المحكمة الاقتصادية، وصورة من السجل التجارى، والفيش الجنائى، على أن يقوم المرشح بسداد مبلغ «٥٠٠ جنيه» في خزينة المحافظة وتقديم إيصال السداد مع أوراق الترشح.