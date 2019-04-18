شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تنشر استدراكًا بشأن مادة اختصاصات مجلس الدولة (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية استدراك الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديل الدستوري، بسبب ورود خطأ مادي في ذكر المادة «190» التي تحدد اختصاصات مجاس الدولة. نص القرار:

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