شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج سيد سعيد عن 80 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى المخرج سيد أحمد سعيد، فجر الخميس، داخل منزله في بورسعيد عن 80 عامًا، وأقيمت صلاة الجنازة وشيع جثمانه إلى مدافن العائلة في مقابر بورسعيد القديمة.

قدم عدة أعمال في السينما والتليفزيون، أشهرها فيلم «القبطان» بطولة محمود عبدالعزيز، ومسلسل الأطفال «رحلة إلى الشمس» بطولة إيمان الطوخي ومحمد منير.

كتب «سعيد» السيناريو والنقد الفني والشعر، وحاضر في معهد السينما، وكرمه المهرجان القومي للسينما الأخير، وصدر له كتاب تذكاري حرره الناقد كمال رمزي.