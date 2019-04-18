شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: السيسي نهض بالاقتصاد المصري من كبوته وكسب ثقة العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع نصب أعينها خدمة الوطن وتبعها البرلمان والحكومة المصرية في ذلك بعد الفترة من 30 يونيو وما يعقبها كي تكون مصر أحسن بلاد العالم.

وأضاف وزير الشباب، في كلمته بالمؤتمر القومي لشباب العمال حول تعزيز مقتضيات الوطن السياسية والاجتماعية بالمؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، الخميس، أن الرئيس أقسم منذ توليه مهام رئاسة الجمهورية على النهوض بمصر وعليه فقد خاض مشروعات عملاقة ونهض بالاقتصاد من الكبوة التي كانت قد أصابته خلال الفترة الماضية وكسب ثقة العالم كله في هذا المجال.

وأوضح وزير الشباب أن الرئيس السيسي اهتم بالمرأة المصرية ومنحها مكانتها الواجبة، كما أكد أن لها دورا كبيرا، فهي ليست نصف المجتمع بل المجتمع كله، كما حرص الرئيس على دعم الشباب وتوجيههم لتولي مناصب لم تكن من قبل بل والعمل على وضعهم بالصف الأول.