شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروع روافع صرف صحي المدامود بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته محافظة الأقصر اليوم الخميس، مشروع روافع صرف صحي المدامود، ورافقه في الزيارة، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمشرف على مكتب رئيس الوزراء.

وأوضح المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروع يقع في مدينة الزينية، ويتم تنفيذه لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويقوم بعمليات الإنشاء الهيئة العربية للتصنيع، من خلال الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، ويُشرف على تنفيذ الأعمال الجهاز التنفيذيّ لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بطاقة إجمالية تصل إلى 2500 م3/ يوم، وذلك بتكلفة تُقدر بـ 4 ملايين جنيه.

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وأشار إلى أنه يتم حاليا أيضا تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالزينية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أيضا، وتقوم الهيئة العربية للتصنيع من خلال مصنع المحركات بعمليات الإنشاء، ويُشرف على تنفيذ الأعمال الجهاز التنفيذيّ لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وطاقته الحالية تصل إلى 22 ألف م3 / يوم، ومن المنتظر أن تصل إلى 33 ألف م3/يوم في المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس إيهاب خضر أنه فيما يتعلق بمشروع محطة رفع مياه شرب مدينة الشمس فيتم تنفيذها لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمقاول الرئيسي هو الهيئة العربية للتصنيع من خلال الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، ويشرف على تنفيذ الأعمال الجهاز التنفيذيّ لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بطاقة 30 لتر/ ثانية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات سينتهي جزء منها في نهاية يونيو المقبل، والباقي بنهاية العام.