شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع «CNN» حول التعديلات الدستورية: 50% «نعم» و43% «لا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أظهر استطلاع رأي أجراه موقع «سي إن إن بالعربية» حول التعديلات الدستورية، شارك فيه نحو 105 آلاف، تأييد 50% للتعديلات، مقابل رفض 43%، ومقاطعة 7%.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء، إجراء الاستفتاء للمصريين المقيمين في الخارج أيام 19 و20 و21 إبريل الجاري، وأيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته في الداخل.
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