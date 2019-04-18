شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع «CNN» حول التعديلات الدستورية: 50% «نعم» و43% «لا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر استطلاع رأي أجراه موقع «سي إن إن بالعربية» حول التعديلات الدستورية، شارك فيه نحو 105 آلاف، تأييد 50% للتعديلات، مقابل رفض 43%، ومقاطعة 7%.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء، إجراء الاستفتاء للمصريين المقيمين في الخارج أيام 19 و20 و21 إبريل الجاري، وأيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته في الداخل.