شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتسلم رسالة من خادم الحرمين تؤكد على متانة العلاقات التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية:""تضمنت الرسالة التنسيق المشترك مع مصر إزاء بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين".

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