شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: سنسقط الإخوان في ليبيا بعد أن عاثوا فيها فسادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد المحجوب آمر إدارة التوجيه المعنوى في الجيش الليبى، إن هجوم الميليشيات على قاعدة تهمنت محاولة يائسة، متهما ميليشيات تنظيم الإخوان بالوقوف خلف الهجوم. وشدد المحجوب فى تصريحات نقلتها سكاى نيوز، على أن الجيش يقف بحزم لحماية أرواح الليبيين ومقدراته، مضيفًا: " تنظيمات القاعدة والإخوان وداعش تحارب الجيش الليبى وتنشر الفوضى، ولكن الجيش هزم الإرهاب في شرق وجنوب البلاد وسيهزمه بجميع الأراضي". Advertisements وأضاف بقوله: هدفنا القضاء على المجموعات الإرهابية بقيادة الإخوان، وستحسم المعركة فى القريب العاجل وسيسقط الإخوان في ليبيا بعد أن عاثوا فيها فسادا.

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