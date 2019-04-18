شكرا لقرائتكم خبر عن 12 رسالة أمنية من وزير الداخلية قبل الاستفتاء على الدستور..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد كبير من الرسائل الأمنية الهامة، أطلقها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال اجتماعه بمساعديه والقيادات الأمنية، قبل انطلاق ماراثون الاقتراع على التعديلات الدستورية، من بينها: 1 ـ مواجهة أية محاولات لزعزعة الأمن والإستقرار وفقاً لأحكام القانون بكل حسمٍ وحزم. 2 ـ إلتزام رجال الشرطة بالحكمة والتحلى بضبط النفس. 3 ـ إعلاء قيم حقوق الإنسان فى التعامل مع المواطنين. 4 ـ تقديم كل العون والمساندة للمواطنين من كبار السن وذوى الإعاقة لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري. 5 ـ رجال الشرطة حققوا نجاحات أمنية خلال الآونة الأخيرة. 6 ـ رسالة رجال الشرطة ساهمت في حماية أمن وإستقرار الوطن بالرغم من تعاظم المخاطر والتحديات. Advertisements 7 ـ تحية للشهداء الذين ضحوا بحياتهم فى سبيل رفعة شأن وطنهم وحماية المواطنين. 8 ـ جهود وتضحيات رجال الشرطة محل تقدير القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصرى العظيم . 9ـ محاولات لزعزعة الأمن والإستقرار بالرغم من النجاحات الأمنية التى تحققت خلال الآونة الأخيرة. 10 ـ الأجهزة الأمنية تعتزم وتصمم على مواجهة تلك المحاولات بكل قوة فى سبيل إستكمال مسيرة الوطن فى التنمية والبناء والديمقراطية . 11 ـ تنفيذ محاور خطط التأمين وإحكام الرقابة والسيطرة ويقظة وجاهزية القوات فى التعامل مع أية أحداث أو مواقف طارئة. 12 ـ لدينا ثقة كاملة فى قدرة وكفاءة رجال الشرطة بالقيام بدورهم فى تنفيذ محاور خطط التأمين والتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لإنجاح هذا العرس الديمقراطي.

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