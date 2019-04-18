شكرا لقرائتكم خبر عن عودة رحلة طيران النيل المتجهة للقصيم بعد إقلاعها بسبب عطل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطرت طائرة شركة النيل للطيران، إلى العودة مرة أخرى لمطار القاهرة، اليوم الخميس، بعد إقلاعها بسبب عطل فنى حال دون إتمام الرحلة، حيث إنه يهدد أمن وسلامة الركاب والطائرة.

Advertisements

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة شركة النيل للطيران رقم 105، المتجهة إلى مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 107 راكبين، يطلب السماح له بالعودة مرة أخرى إلى المطار، بسبب عطل أصاب الطائرة.

وأضافت المصادر، أنه تم السماح للطائرة بالهبوط، وتم إنزال الركاب فى صالة الترانزيت، واستدعاء فرق الصيانة لإصلاح العطل، ومن المقرر أن تستكمل الطائرة رحلتها، مرة أخرى بعد إصلاح العطل.