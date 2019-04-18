طارق شوقى: ندعم مشروع تحدى القراءة وتعاون بين المشروع وبنك المعرفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سعادته للمشاركة للمرة الثالثة فى حفل تكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة العربى.
وقال الوزير خلال كلمته بالحفل الختامي لمسابقة تحدي القراءة العربي، إنه نشأ فى بيت يهتم بالقراءة، مشيرا إلى أنه نشأ على كتب سلسلة اقرأ وكتب نوابغ الفكر العربى وكتب بديع الزمان الهمزانى.
وأضاف أن الأسرة هى أساس بناء ونشأة الأبناء على حب القراءة فالقراءة شىء جميل جدا يبنى إنسانا متفتحا وواعيا.
وأوضح الوزير أن أعداد المشاركين في مسابقة تحدي القراءة العربي تزاداد عاما بعد عام وهو أمر إيجابى جدا ويدعو للتفاؤل، فهذا الوضع دليل على أن أبنائنا بخير، وأن الوزارة قادرة على تخريج أجيال تشرف الوزارة و تشرف مصر كلها.
وأشار الوزير إلى أن عدد الدول المشاركة فى مسابقة تحدى القراءة العربى زاد هذا العام، حيث وصل لـ 44 دولة عربية وغير عربية.
وأضاف، نحن ندعم مشروع تحدى القراءة، وسنقوم بعمل تعاون بين مشروع تحدى القراءة العربى و بين بنك المعرفة المصرى سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم إتاحة كتب التحدى إلكترونيًا على بنك المعرفة المصرى.
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