أخبار مصر | استكمال كافة الاستعدادات لإجراء استفتاء الدستور بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استكمال كافة الاستعدادات لإجراء استفتاء الدستور بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه سامح شكري وزير الخارجية، باستكمال كافة الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقار البعثات المصرية في الخارج، مؤكدا على أهمية دور وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج في تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وذلك في إطار دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين للمشاركة في التصويت على تعديل بعض أحكام الدستور، وإعلانها الضوابط الخاصة بمشاركة المواطنين المصريين في الخارج في الاستفتاء.

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وحرصت وزارة الخارجية على اتخاذ كافة الاستعدادات لإجراء الاستفتاء بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال تشكيل لجنة بمقر وزارة الخارجية للإشراف على عملية إجراء الاستفتاء والتواصل مع البعثات في الخارج على مدار الساعة برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، فضلا عن إنشاء (140) مقرا انتخابيا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج.

حيث أنه من المنتظر طبقاً للضوابط المنظمة لعملية التصويت، أن تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد. كما نصت الضوابط التي أقرتها الهيئة على أنه يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

هذا، وقد قامت البعثات المصرية في الخارج بالتواصل مع الجاليات المصرية بدولة الاعتماد من أجل شرح كافة الضوابط والتسهيلات التي تنظم عملية التصويت في الاستفتاء، وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على توفير المناخ الملائم لإجراء عملية التصويت بأكبر قدر ممكن من التيسير على المواطنين، أخذاً في الاعتبار الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الصدد.