أخبار مصر | مصادر قانونية: التعديلات الدستورية لا تهدف لتحويل مصر من المدنية للدولة العسكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر قانونية: التعديلات الدستورية لا تهدف لتحويل مصر من المدنية للدولة العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر قانونية، أن المؤسسات العسكرية وحتى رئاسة الجمهورية لم تتدخل مطلقا في اقتراح التعديلات الدستورية.

وأوضحت، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاقتراح بتعديل الدستور كان من مجلس النواب وهو أحد حقوقه بالإضافة إلى ذلك عدم احتواء التعديلات على أي إشارة إلى المساس بمدنية الدولة على العكس فالتعديلات تقترح ضمان لحقوق أكثر للمدنيين وتمكينهم للمشاركة في الحياة السياسية ودعم المرأة والشباب والأقباط وذوي القدرات الخاصة.