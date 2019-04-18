أخبار مصر | 'الصحفيين' تُشكل لجنة لمتابعة تغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تُشكل لجنة لمتابعة تغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر ضياء رشوان نقيب الصحفيين، تشكيل لجنة بالنقابة تحت إشرافه، لمتابعة التغطية الصحفية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر عقدها في الفترة من 20 حتى 22 إبريل الجاري.

وقال "رشوان" في تصريحات صحفية، إن اللجنة تضم في عضويتها كل من: "هشام يونس، حسين الزناتي، أيمن عبدالمجيد، عمرو بدر"، يعاونهم من الجهاز الإداري كل من: "المدير العام، مدير مركز المعلومات، أحد محامي النقابة، رئيس قسم شؤون المجلس".

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق الثلاثاء الماضي، على 12 مادة اقتُرحت للتعديل بالدستور المصري، وذلك بأغلبية كبيرة.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد الاستفتاء على الدستور، من يوم 20 حتى 22 إبريل.