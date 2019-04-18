أخبار مصر | وزير القوى العاملة: مستقبل واعد لمصر والتحام العمال والشباب لتنفيذ خطة التنمية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: مستقبل واعد لمصر والتحام العمال والشباب لتنفيذ خطة التنمية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد وزير القوي العاملة مجمد سعفان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس ، المؤتمر القومي لشباب العمال وحفل تدشين الاتحاد العام لشباب العمال بالمؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، بحضور النائب محمد وهب الله رئيس الاتحاد العام لشباب العمال والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، والنائب جمال عقبي نائب رئيس الاتحاد ، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية، والدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي للسلطة التشريعية بمجلس النواب.

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أهمية اتحاد شباب العمال الذي يمثل عنصرين هامين من عناصر حماية المجتمع المصري، وهما: الشباب والعمال من الجنسين، مشددا على أن الاتحاد أفضل كيان لاحتواء الشباب من خلال الأنشطة الشبابية المختلفة.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال التنمية المستدامة تؤكد أن هناك مستقبل واعد ومزدهر لمصر ينعم به شعبها وأصبح بالفعل واقعا ملموساً ومؤكدا أنه لم يتحقق ذلك إلا بالتحام العمال والشباب لتنفيذ خطة التنمية وانجاز المشروعات.

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وأوضح الوزير أن الشباب يجب أن يعلم أن الدولة المصرية تنفذ خطة تنمية واسعة، حيث أن المشروعات القومية التي تتحمل الدولة انجازها نحو 15300مشروع بتكلفة 4 تريليون جنيه.

وأشار إلى أننا لمسنا نتاج هذه المشروعات والاصلاحات الاقتصادية من خلال حزمة القرارات الأخيرة التى أعلن عنها رئيس الجمهورية والتى سيتم تطبيقها بداية من أول يوليو المقبل بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، فضلا عن منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، ومنح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقيمة 150 جنيها.

كما امتدت هذه القرارات لأصحاب المعاشات بمنحهم زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى إلى 900 جنيه ، كما تقرر أيضا إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد الوزير ضرورة توسيع نشاط الاتحاد بجميع المحافظات وتقديم الخدمات والانشطة للشباب ، مقترحاً بأن يعتبر هذا اليوم هو عيد لاتحاد شباب العمال، ويتم الاحتفال به كل عام بمحافظة مختلفة.