أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد معالجة صرف صحي الزينية بالأقصر وروافع صرف المدامود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد معالجة صرف صحي الزينية بالأقصر وروافع صرف المدامود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته محافظة الأقصر اليوم، مشروع روافع صرف صحي المدامود، ورافقه في الزيارة، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الاسكان للمرافق، والمشرف على مكتب رئيس الوزراء.

وأوضح المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المشروع يقع في مدينة الزينية، ويتم تنفيذه لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويقوم بعمليات الإنشاء الهيئة العربية للتصنيع، من خلال الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، ويُشرف على تنفيذ الأعمال الجهاز التنفيذيّ لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بطاقة إجمالية تصل إلى 2500 م3/ يوم، وذلك بتكلفة تُقدر بـ 4 ملايين جنيه.

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وأشار إلى أنه يتم حاليا أيضا تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالزينية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أيضا، وتقوم الهيئة العربية للتصنيع من خلال مصنع المحركات بعمليات الإنشاء، ويُشرف على تنفيذ الأعمال الجهاز التنفيذيّ لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وطاقته الحالية تصل إلى 22 ألف م3 / يوم، ومن المنتظر أن تصل إلى 33 ألف م3/يوم في المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس إيهاب خضر أنه فيما يتعلق بمشروع محطة رفع مياه شرب مدينة الشمس فيتم تنفيذها لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمقاول الرئيسـي هو الهيئة العربية للتصنيع من خلال الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، ويشرف على تنفيذ الأعمال الجهاز التنفيذيّ لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بطاقة 30 لتر/ ثانية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات سينتهى جزء منها فى نهاية يونيو المقبل، والباقى بنهاية العام.